Havacılığın Enerji Dönüşüm Projesi İnovasyonu

TEKNOLOJİ ÜRETİMİ İÇİN YENİ PROJE

Teknofest KKTC’de, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık MYO öğrencilerinden oluşan ‘Greentech’ takımı, uçakların egzoz ısısını elektrik enerjisine dönüştüren yerli ve milli bir kit geliştirdi. Uçaklarda elektrik kesildiğinde devreye giren bu sistem, aviyonik ve elektronik donanımı besleyerek pilotların kör iniş yapma riskini ortadan kaldırıyor. Altı kişilik ekip ve danışmanlarıyla bir yıldır bu kit üzerinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, projenin şu anda patent aşamasında olduğunu belirtti.

YENİ ALTERNATİF ÇÖZÜM

Ekipte yer alan Muharrem Can Yılmaz, “Hava araçlarında elektrik üretimi alternatör denilen bir parçayla sağlanmaktadır. Bu parçanın arıza vermesi durumunda uçak elektriksiz kalacak yani elektrik üretemeyecek. Bizim projemiz burada devreye giriyor. Ürettiğimiz kit elektrik üretecek ve aviyonik sistemleri besleyecek. Genellikle bu tarz durumlarda karşılaşılan çözüm digital göstergelerin kapatılmasıdır. Eğer aküde yeterli elektrik yoksa dijital göstergeler çalışamaz ve pilot tam anlamıyla kör bir iniş yapmak durumunda kalır. Bu da oldukça riskli bir durum” ifadelerini kullandı.

İLK YERLİ PROJE

Yılmaz, “Havacılıkta bu sebeple birkaç kaza meydana geldiğini araştırıp gördük. Günümüzde bununla ilgili alternatif çözümler olsa da, biz yenilikçi ve geri dönüştürülebilir bir çözüm bularak bunların önüne kalıcı olarak geçmeyi hedefliyoruz. Bizim projemiz Türkiye’de havacılık alanında bir ilk. Projemizi kendi laboratuvarımızda yerli ve milli imkanlarla geliştirdik” dedi.

ISIL ENERJİYİ ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Projenin Takım Kaptanı Melike Şerif de, “Projemiz piston motorlu eğitim uçaklarının egzoz sıcaklığından oluşan ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme projesidir. Peltier teknolojisi 250 olan sıcaklık farkıyla elektrik enerjisi üretmemizi sağlıyor. Uçağın egzoz gazlarından çıkan atık ısının en iyi şekilde dönüştürülmesini sağlamak için peltier teknolojisini kullandık. Motor çalıştığı sürece sürekli elektrik üretebiliyoruz ve acil durumlarda aviyonik sistemlere bu elektriği sağlıyoruz. Bu nedenle uçuş emniyeti açısından iniş sırasında herhangi bir sorun yaşamadan aviyonik sistemlere elektrik enerjisi verebiliyoruz. Projemizde 6 kişi çalışıyoruz ve bir de takım danışmanımız var. Hedefimiz kendi bölümümüzde en iyi yerlere gelmek” diye konuştu.

SONUÇLAR OLUMSUZ DURUMUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Projenin Danışmanı Yıldırım Karayel, “Uçaklarda bu tür durumlarda meydana gelebilecek arızaları ve acil durumlarda yapılması gerekenleri araştırırken bu fikir aklımıza geldi. Kör uçuş olarak adlandırdığımız durumlarda dijital ekran kapanıyor. Dijital ekran kapandığında irtifayı göremiyorsunuz. Uçuşa dair birçok bilgiyi göremiyorsunuz. Biz ürettiğimiz bu projeyle egzozdaki ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyoruz ve aviyonik sistemleri besliyoruz. Atık enerjiyi kullanıyoruz” dedi.

PATENT AŞAMASINDAYIZ

Karayel, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Standa geldiklerinde projeyi anlattığımızda oldukça etkileniyorlar. Tamamen özgün bir proje. Araştırmalarımıza göre Türkiye’de daha önce buna benzer bir proje yok. Şu an patent aşamasındayız. Fikri patent alıp daha sonra tamamen ürünümüzü net patente çevireceğiz. 15 binden fazla takım başvurusu vardı. 47 binin üzerinde bir katılımcı var ve bunlar arasında dördüncü olarak finale kaldık.”