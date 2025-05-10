HAVACILIK EĞİTİM FUARI ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye’nin ve bölgenin en büyük uçuş eğitim fuarı, İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı (IFTE) 2025, 7. kez kapılarını açtı. 11 Mayıs’a kadar ziyaret edilmesi planlanan fuar, havayolu şirketlerinin uçak siparişlerinin arttığı bir dönemde, gerekli kalifiye insan kaynağı ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor. Fuara, başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 70’ten fazla firma katılıyor.

KARİYER BULUŞMALARI VE PANEL ETKİNLİKLERİ

Fuar sırasında düzenlenen paneller, kariyer buluşmaları ve sektörel değerlendirme oturumları, havacılık kariyeri hedefleyen gençler için önemli bir rehberlik sunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü gibi kurumlardan Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketleri, THY, Pegasus ve SunExpress, genç yeteneklerle bir araya gelerek yeni personel alımları hakkında bilgi paylaşıyor.

İTALYAN UÇAK ÜRETİCİSİ YENİ MODELLERİNİ TANITIYOR

İtalyan uçak üreticisi Blackshape, Türkiye pazarına ilk adımını IFTE ile atarken, Gabriel BK160-200 modelini fuar kapsamında ilk defa tanıtıyor. Ayrıca, katılımcılara gerçek uçuş deneyimine en yakın ortamı sunan uçuş simülatörleri de bu yılki fuarın en ilgi çekici alanlarından biri oldu. Havayolu şirketleri ve eğitim kurumları, pilot adaylarına birebir eğitim imkanı tanıyor.

UCUZ VE KOLAY ULAŞIM İMKANLARI

Fuar, katılımın ücretsiz olmasıyla dikkat çekerken, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca, havalimanı otoparkı da fuar süresince ücretsiz hizmet veriyor.

EĞİTİM KURUMLARI İLE MÜLAKAT FIRSATLARI

Fuarda organizatör Murat Herdem, havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirerek, “Türkiye’de havacılık sektörü yükselen bir ivme yakaladı. Kariyer hedefleyen pilotlar, kabin memurları ve hava trafik kontrolörleri gibi adaylarla, eğitim kurumlarını bir araya getiriyoruz. Bu organizasyon gençlerin kariyer planlarının ilk adımını atmalarına olanak sağlıyor. Havacılık sektörü, ekonomik olarak cazip fırsatlar sunan bir alan ve gençler burada doğru tavsiyeleri bulabiliyor. Fuarımız Cuma günü başladı, Pazar akşamına kadar herkese açıktır, ücretsiz olarak ziyaret edebilirler” ifadelerini kullandı.