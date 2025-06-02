Havacılık İhracatımız Yüzde 29 Arttı

İHRACATTA BÜYÜME ORANI ARTIYOR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada “2025’in ilk 5 ayında savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olarak kaydedildi” diye ifade ediyor. Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden savunma sanayinde gerçekleşen ihracat verilerine dair bilgilendirmelerde bulundu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İLE GELİŞİYOR

Görgün, açıklamasında “İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken, ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor” dedi. Ayrıca SSB olarak yürütülen sürekli uluslararası iş birliği faaliyetlerinin, Türk şirketlerinin yalnızca belirli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapmasını sağladığını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KARARLILIK

Görgün, “Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ’lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadesinde bulundu. Ülkenin toplam ihracatının yüzde 3’ünden fazlasını gerçekleştiren savunma sanayi ailesini de kutladığını belirtti.