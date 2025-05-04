Havacılık Tazminatı Yetersiz, Haksızlık Var

HAVACILIK TAZMİNATI YETERSİZLİĞİ

Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) çalışanlarına sunulan havacılık tazminatını yetersiz bulduğunu belirtiyor. “Meteoroloji personelinin en az yüzde 50’si doğrudan havacılık faaliyetlerine hizmet etmektedir. Bu oran bazı birimlerde yüzde 90’lara kadar çıkmaktadır. Ancak ne yazık ki, bu hayati rol karşısında aldıkları karşılık, diğer havacılık personeline göre onlarca kat daha az olmaktadır” diyor Çivi. MGM çalışanlarının tazminat konusundaki mağduriyetine dikkat çeken Çivi, “Meteoroloji çalışanlarına yapılan bu ayrımcılığın düzeltilmesini” talep ediyor.

TUZUKSAL ADALATSIZLIK

Çivi, havacılık tazminatının Eurocontrol tarafından toplanan hava seyrüsefer ücretlerinin dağıtımına dayandığını ifade ediyor. Türkiye’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) çalışanlarına bu tazminat ödeniyor. Ancak MGM çalışanlarına yeterince pay verilmediğini belirtiyor. Tahminlere göre, 2024 yılında Eurocontrol tarafından yapılan ödemelerin yüzde 95,6’sı DHMİ’ye, yüzde 3,8’i Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ve yüzde 0,6’sı da SHGM’ye yapılacak. Çivi, “Meteoroloji personelinin yüzde 50’si havacılık faaliyetlerine katkı sunmasına rağmen aldıkları tazminat, diğer kurumlardaki personelin kazandığından çok daha düşük” diyor.

DHMİ ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında devam eden protokol çerçevesinde, Meteoroloji personeli DHMİ kontrolündeki havacılık faaliyetlerine destek veriyor. Ancak yapılan işbirliğine rağmen, DHMİ çalışanları yüksek havacılık tazminatı alırken, MGM çalışanlarına bu katkı göz ardı ediliyor. Çivi, “Havalimanında ve aynı kulede çalışan, aynı radarda görev yapan insanlar arasında bu kadar büyük bir ücret farkı olamaz” diyerek durumu eleştiriyor. DHMİ ve SHGM bünyesindeki benzer pozisyonlardaki çalışanlar aylık 130 ila 140 bin lira arasında havacılık tazminatı alırken, MGM’deki personel sadece bin 400 TL ile 2 bin 800 lira arasında ücret almakta, bu da 45-50 katlık bir fark yaratıyor. Bu tablo, devletin kendi kurumları arasında oluşturduğu eşitsizliği gözler önüne seriyor.