Havacılık Tutkunları, 20-21 Eylül’ü Bekliyor

HAVACILIK TUTKUNLARI SİVRİHİSAR’DA BULUŞUYOR

Dünyanın dört bir yanından havacılık meraklıları, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde 10. kez bir araya gelecek. Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçağı olarak adlandırılan Eurofighter Typhoon’dan Vecihi XIV’ün gökyüzüne dönüşüne dek birçok önemli gösteri SHG Airshow 2025 kapsamında gerçekleşecek. Her yıl Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde uluslararası düzeyde gerçekleştirilen “Sivrihisar Hava Gösterileri” ya da kısa adıyla “SHG Airshow”, her yaştan havacılık tutkununu bir araya getiren bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. İlk olarak 2015 yılında hayata geçirilen organizasyon, her yıl daha da büyüyerek uluslararası alanda kendine yer ediniyor. Sivil havacılık tarihinin önemli etkinliklerinden biri olan bu organizasyon, “SHG Airshows” adıyla uluslararası hava gösterileri takvimlerinde de yer alıyor.

ETKİNLİKTE ZENGİN İÇERİK SUNULUYOR

Bu yılki etkinlik, akrobasi uçuşları, jet geçişleri, tarihi uçakların dinamik performansları, helikopter gösterileri ve yer aktiviteleriyle dolu bir içerik sunuyor. Sadece bir gösteri deneyimi sağlamakla kalmayıp, havacılığın kültürel mirasını güncel teknolojilerle buluşturan önemli bir platform niteliği taşıyor. İki gün boyunca gökyüzünü heyecanla dolduracak olan organizasyonda, havacılık tutkunlarını mest edecek pek çok etkinlik yer alacak.

TYHPOON JET GÖSTERİ TAKIMI İLK KEZ GÖSTERİ YAPACAK

SHG Airshow 2025, Türkiye havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olacak. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı, Eurofighter Typhoon ile ilk kez bir hava gösterisine katılıyor. İngiliz ekip, FGR.4 tipi Eurofighter jet uçağıyla yüksek performanslı ve etkileyici akrobasi hareketleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. 2025 sezonu boyunca RAF Typhoon Gösteri Takımı, İngiltere dışındaki sadece üç gösteriye katılacak ve birinin de Türkiye’deki “SHG Airshow” olması, Sivrihisar Hava Gösterileri’nin uluslararası prestiji açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

VECİHİ XIV GÖKYÜZÜYLE BULUŞUYOR

Türkiye’nin ilk sertifikalı uçağı olan “Vecihi XIV” de ilk kez SHG Airshow 2025’te sergilenecek. Vecihi Hürkuş tarafından 1930 yılında tasarlanan bu tarihi uçak, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi ile Sivrihisar Havacılık Kulübü’nün iş birliği ile 90 yıllık bir aradan sonra yeniden göklerde olacak. Ayrıca, Avrupa’nın uçabilir tek MiG-15bis uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı uçaklar, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Trojan ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da etkinlikte yer alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımı, Hava Kuvvetleri’nin SoloTürk ekibi ve Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

ETKİNLİĞİN KATKILARI

SHG Airshow’un 10. düzenlenmesi Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. SHG Airshow Direktörü Senan Öztürk, “Sivrihisar Hava Gösterileri, kuruluşundan bu yana, ülkemizde sportif ve genel havacılığın gelişimine katkı sunmayı, genç kuşaklara ilham vermeyi ve tarihi uçakların yaşayan mirasını geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.” şeklinde konuştu. 10. yılın özel programı, havacılık meraklılarının beklentilerini karşılamanın ötesinde, daha geniş bir kitleye deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinliğin biletleri ise www.biletinial.com üzerinden temin edilebiliyor.