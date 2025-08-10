Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Başladı. Robotaksi Yarışması’nda 45 Takım Mücadele Ediyor. TEKNOFEST, 13 Ağustos’ta Sona Erecek

YARIŞMANIN BAŞLANGICI VE KATEGORİLERİ

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması başladı. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi pistinde düzenlenen bu heyecan verici etkinlik, TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi tarafından organize ediliyor. Yarışmanın finalinde, “Özgün Araç” ve “Hazır Araç” kategorilerinde toplam 568 başvurudan ön elemeyi geçen 45 takım mücadele ediyor. Bu takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüşlerini gerçekleştirerek belirlenen görevleri tamamlamak için çabalıyor.

ÖDÜLLERİN DAĞILIMI

Yarışmada lise ve üniversite üstü takımların aynı kategoride yer aldığı gözlemleniyor. “Özgün Araç” kategorisinde birinci olan takım 250 bin lira, ikinci 200 bin lira ve üçüncü 175 bin lira ödül alacak. “Hazır Araç” kategorisinde ise birinci 200 bin lira, ikinci 175 bin lira ve üçüncü 150 bin lira ile ödüllendirilecek.

KATILIMCILARDAN AÇIKLAMALAR

Yarışmada yer alan KATOT takım kaptanı Ömer Çavdar, AA muhabirine takımlarının iki yıl önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde kurulduğunu aktardı. Finale kadar geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Çavdar, “Aracımız bu sene özgün araç kategorisinde yarışacak. Yarışmanın konsepti gereği tam otonom araçlar yapıyoruz. Araçlarımızın Bilişim Vadisi’nin sunmuş olduğu pistte, parkurdaki tüm günlük senaryoları taklit ederek en son park alanına ulaşması isteniyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ARACIN HAZIRLIK AŞAMALARI

Aracın elektronik, mekanik ve yazılım olarak hazır olduğunu belirten Çavdar, “Yarışma sırasında araçların yapması beklenen üç görev var. Temel olarak durak görevimiz var. Ardından trafik levhalarına ve ışıklara uyarak aracın ilerlemesi gerekecek. Son olarak da Robotaksi klasiği olan engellerin bulunduğu görevde aracın sollama yapması, şerit takibi yapması ve trafik levhalarına uyarak gelmesi gerekiyor. Üç aşamada da puanlar toplanarak finalistler belirlenecek. Finalist olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavdar, test süreçlerinin başarılı geçtiğini dile getirerek, “Yaklaşık bir yıldır okulda aracımızı bol bol test ettik. Buradaki test sürecimiz de iyi geçti. Herhangi bir elektronik veya mekanik sorun yaşamadık. Şu an da herhangi bir sorun yaşamıyoruz.” dedi. TEKNOFEST’in resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek olan bu yarışma, 13 Ağustos’ta sona erecek.