Havai Fişek Yangın Çıkardı, Kontrol Altına Alındı

HAVAİ FİŞEK YANGINA NEDEN OLDU

Maltepe’de ormanı çevreleyen bir alana atılan havai fişek, otluk alanda yangına yol açtı. Yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, saat 18.30 sularında Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, yasak olmasına rağmen havai fişek atarak otluk alanın çeşitli bölgelerini ateşe verdi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan kişi, polis tarafından yakalandı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalle sakinlerinden Ömer Aksu, “Yaklaşık bir saat önce havai fişekle buraya birisi geldi. Kendisine yakmamasını söyledik. Kendisi bizi dinlemedi yaktı. Daha sonra uzaklaştı. Sanırım yanındaki kadın için yakmış. Daha önce de burayı yaktı. Evler var. Kendisi polis ekiplerince yakalanmış” şeklinde konuştu.