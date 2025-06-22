Havai Fişekler Otluğa Düştü, Yangın Çıktı

HAVAİ FİŞEKLER YANGINA NEDEN OLDU

AVCILAR’da düğün sırasında havaya atılan havai fişekler, yanındaki otluk alana düştü. Kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı ve bu durum, iki ilçeden gelen itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi’nde, kır düğünlerinin yapıldığı bölgede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, düğünden fırlatılan havai fişekler yan taraftaki otları alevlendirdi. Yangın, kısa sürede hızla yayıldı.

İTFAYE MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, Beylikdüzü ve Avcılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının neden olduğu duman, çevredeki düğün organizasyonlarını olumsuz etkiledi ve birçok etkinliğin erken sona ermesine yol açtı. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ BİR DURUM

Çevrede ikamet eden bir kadın, bu tür olayların sıkça yaşandığını vurguladı. “Geçen hafta da aynı olay oldu. Aynı yangını yine yaşadık. İtfaiyemiz yetişti, Allah razı olsun. Ama her hafta aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buradaki düğün salonlarının attığı havai fişeklerden kaynaklanıyor, büyük ihtimalle hesaplamıyorlar ve kablolara çarpıyor ya da değdirip düşürüyorlar. Her hafta olan bir durum bu. Havai fişeklerden eminiz. Düğün olduğu vakit genelde hafta sonları bu tür olaylar gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.