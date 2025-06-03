Havaist Personeli, Unutulan Çantayı Buldu

UNUTULAN ÇANTAYI BULUP SAHİBİNE ULAŞTIRDILAR

İstanbul Havalimanı’nda taşıma hizmeti veren Havaist firmasının çalışanları, bir yolcu tarafından bırakılan ve içinde 10 bin dolar ile değerli eşyalar bulunan çantayı sahiplerine ulaştırdı. 30 Mayıs’ta, havalimanının yolcu indirme katında, bir yolcunun unuttuğu çantayı gören Havaist çalışanları Hakkı Sönmez, Yunus Kargılı ve Mehmet Yılmaz, durumu hemen havalimanı güvenlik birimlerine bildirdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE İLETİŞİM KURDULAR

Havaist personeli, çantanın güvenliğini sağlayarak olayın daha fazla karmaşık hale gelmesini önledi. Güvenlik ekipleri, kayıp eşya başvurusunda bulunan yolcu ile hızla irtibat kurarak durumu aktardı. Çantada yer alan 10 bin dolar ve çeşitli ziynet eşyaları, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

ÇALIŞANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Firma yönetimi, bu örnek davranışları nedeniyle ilgili çalışanları, kurumun genel merkezine davet ederek ödüllendirdi. Böylece Havaist, güvenilir hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymuş oldu.