Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi Kurtarıldı

KEDİ KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Balıkesir’de, beşinci kattan havalandırma boşluğuna düşen bir kedinin kurtarılması için itfaiye ekipleri yoğun bir çaba sarf etti. Olay, Altıeylül Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Stadyum Sokak’ta gerçekleşti.

KEDİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Apartmanın beşinci katında yaşayan bir vatandaşın kedisi, havalandırma boşluğuna düştü. Olayın ardından 112 Acil servisine yapılan ihbar üzerine, itfaiye ekipleri immediat bir şekilde apartmana yönlendirildi. Ekipler, kediyi yaralı bir şekilde havalandırma boşluğundan kurtardı ve sağ salim olarak sahibine teslim etti.