Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi Kurtarıldı

KEDİ KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Balıkesir’de, beşinci kattan havalandırma boşluğuna düşen bir kedinin kurtarılması için itfaiye ekipleri yoğun bir çaba sarf etti. Olay, Altıeylül Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Stadyum Sokak’ta gerçekleşti.

KEDİ HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Apartmanın beşinci katında yaşayan bir vatandaşın kedisi, havalandırma boşluğuna düştü. Olayın ardından 112 Acil servisine yapılan ihbar üzerine, itfaiye ekipleri immediat bir şekilde apartmana yönlendirildi. Ekipler, kediyi yaralı bir şekilde havalandırma boşluğundan kurtardı ve sağ salim olarak sahibine teslim etti.

29 Aile Adalet İçin Eylem Yaptı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri, adalet talebiyle belediye önünde eylem düzenledi ve sorumluların hesap vermesini istedi.
Halk Sağlığı Etkinlikleri Yapıldı

Halk Sağlığı Haftası'nda Kayseri Kalesi, kanserle mücadeleyi simgeleyen mor ışıklarla donatıldı. Etkinliklerde tütünle mücadele, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konuları anlatılıyor.

