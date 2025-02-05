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Havalandırma Boşluğuna Gizlenen Hırsız Yakalandı

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ŞÜPHELİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği iddia edilen bir şahsın yakalanması için çalışmalar yürütülüyor. Söylenene göre, bu kişi kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çalmış. Alışveriş merkezindeki arama faaliyetlerine polis, AFAD ve özel güvenlik ekipleri katılmış, fakat şüpheli bir türlü bulunamamış.

KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Ancak hemen ardından konumunu değiştirmeyi başardı. Ayrıca yapılan incelemelerde, şüphelinin çöplerdeki yiyecekleri tükettiği belirlendi.

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