Havalandırma Boşluğunda Yavru Kedi Kurtarıldı

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Hatay’da meydana gelen olayda, apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri sayesinde kurtarılıyor. İskenderun ilçesinin Karayılan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, apartman boşluğundan gelen miyavlama sesini duyunca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildiriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, bir dairenin banyo penceresinden bina boşluğuna girerek yavru kediyi kurtarıyor. Ekiplerin gösterdiği çaba ile sağlıklı şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgeye bırakılıyor. Bu olay, hayvanseverler arasında memnuniyetle karşılanıyor.