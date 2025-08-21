Havalı ve Ateşli Silahlar Kursu Başladı

ATMA SPORUNA ARTAN İLGİ

Elazığ’da ilk kez gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu bugün başladı. Atıcılık branşına olan ilgi, son yıllarda milli atıcı Yusuf Dikeç’in uluslararası başarıları ile büyük bir hız kazandı. Dikeç’in 2023 Avrupa Şampiyonu olması ve pek çok uluslararası yarışmada Türkiye’ye altın madalya kazandırması, gençler ve spor camiasında bu alana olan ilginin artmasına neden oldu. Bu gelişmeler, hakemlik gibi teknik alanlarda kalifiye isimlerin yetiştirilmesini gerekli kıldı.

İLK DEFA DÜZENLENEN KURS

Bu bağlamda, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilk defa Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu düzenledi. Bugün başlayan kursun 23 Ağustos’ta sona ereceği bildirildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurs hakkında yaptığı açıklamada, “Bu kurs, Elazığ için yalnızca bir eğitim faaliyeti değil; aynı zamanda atıcılık sporunun kurumsallaşması adına çok önemli bir adım. Gençlerimize yeni kariyer yolları açarken, sporumuzun daha adil, tarafsız ve profesyonel bir zeminde yapılmasını amaçlıyoruz. Yusuf Dikeç gibi başarılarla gururlandığımız sporcuların ardından bu branşta görev alacak yeni hakemlerin de yetişmesi bizim için çok kıymetli” dedi.