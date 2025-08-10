Havalimanı 5,1 Milyon Yolcu Ağırladı

HAVALİMANI YOLCU TRAFİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışından bu güne kadar 5,1 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca, “1 yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı” şeklinde bilgiler sundu. Uraloğlu, havalimanına 10 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete açıldığını hatırlattı.

YILLIK KAPASİTE VE PİST ÖZELLİKLERİ

Bakan Uraloğlu, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 9 milyon olduğuna ve terminal alanının 110 bin metrekare büyüklüğüne sahip olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca, “3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor” dedi. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde’ye yakınlığı sayesinde bu bölgelerde yaşayan 5 milyondan fazla vatandaşa hizmet ettiğini belirten Uraloğlu, havalimanının Türkiye’nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olduğunu vurguladı.