Havalimanı Çalışmaları Tamamlanma Aşamasında

HATAY HAVALİMANI’NDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Havalimanı’nda 1’inci etap çalışmalarının tamamlanma sürecine girdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklamayla, hatay havalimanında yürütülen onarım ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerle hasar gören havalimanında pistin 2 bin 82 metrelik kısmında yapılan güçlendirme ve iyileştirmeler sonrasında 29 Mart 2024 itibarıyla çift yönlü uçuş operasyonlarının tekrar başlayacağını belirtti.

YENİ PİST VE APRON HİZMETE GİRECEK

Bakan Uraloğlu, eylülde 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun faaliyete geçeceğini duyurdu. Uraloğlu, “Söz konusu pistle apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanımızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak, park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek” diye ifade etti. Ayrıca, ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini de ekledi.