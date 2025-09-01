Havalimanı Fiyatları Sıkça Tartışılıyor

TÜRKİYE’DE YÜKSEK HAVALİMANI FİYATLARI TARTIŞMA KONUSU

Türkiye’deki havaalanlarında uygulanan yüksek maliyet politikaları, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Öyle ki, fiyatların abartılı düzeylere ulaşması, aristokrat da diyebileceğimiz kişilerin dikkatini çekmeye başladı. Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Baron Rami Ranger, sosyal medya üzerinden Antalya Havalimanı’ndaki bir fast food zincirinin fiyat listesini paylaştı. Baron Ranger, “İngiltere’deki yaşam maliyetinden şikayet edenler Türkiye’deki Antalya Havalimanı’nı ziyaret etmeli” açıklamasında bulunarak, Türk Hava Yolları’nın (THY) resmi sosyal medya hesabını da etiketledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI YARATTI

Baron Ranger, havalimanında gördüğü bir yiyecek afişine dikkat çekerek, “Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor” ifadesini kullandı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, özellikle Türkiye’nin büyük havalimanlarındaki fiyatların seyahat deneyimini olumsuz etkilediği yönünde görüş bildirdi. Kullanıcılar, “İstanbul ve Antalya havalimanları neden dünyanın en pahalıları arasında?” ve “Bu tam anlamıyla bir soygun” gibi sert eleştirilerde bulundu.

Baron Rami Ranger, Hindistan kökenli bir Britanyalı iş insanı ve siyasetçi olarak ön plana çıkıyor. Başarılı bir girişimci olan Ranger, Sun Mark Ltd. adlı uluslararası ticaret şirketinin kurucusudur. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, toplumlar arası diyalog ve entegrasyona katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı (MBE) ile ödüllendirilmiştir. 2019 yılında Muhafazakar Parti’den Lordlar Kamarası’na atanarak “Baron Ranger of Mayfair” unvanını almış ve Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadında görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca, İngiltere’deki etnik azınlıkların sesi olarak da tanınmaktadır.