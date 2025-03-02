Havalimanı Servisi Koçak’a Çarparak Kaçtı

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBEDEN MUHAMMED GÜRCAN KOÇAK’IN KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

EYÜPSULTAN’da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak (25), havalimanı yolcu servisinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından yolcu servisi şoförü M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak, UTV aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durdu ve aracı onarmaya çalışırken, havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y. tarafından çarpıldı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi, 22 Şubat Cumartesi günü yapılan cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.

ŞOFÖRÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Servis aracı şoförü M.Y., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltında alınan M.Y., poliste verdiği ilk ifadesinde, kazada bir şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı sebebiyle yolda domuz olduğunu düşündüğünden durmadığını ifade etti. Şüpheli, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı, ardından ise yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar yer alıyor. Servis aracı şoförü, kazanın ardından durmadan yoluna devam ediyor. Bu durumun, kaza ile ilgili araştırmaları derinleştireceği düşünülüyor.