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Havalimanında Tanımlanamayan Cisim Alarmı

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CİSİMLE İLGİLİ İLK BELİRLEMELER

Gaziantep Havalimanı’nda saat 22.00 civarında, pilotlar yaklaşık 10 bin feet yükseklikte ışıklı ve tanımlanamayan bir nesne gördü. Gözlemi yapan pilotlar, durumu hemen hava trafik kontrol kulesine bildirdi. Bu durumda, radarlarda görünmeyen nesne ile ilgili iki pilotun raporunun ardından havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

Nesnenin ışık kaynağıyla ilgili kesin bir bilgi elde edilemedi. Hava trafiği, bu drone olduğu tahmin edilen cismin netleşmesinin ardından yeniden açılacağı bilgisi verildi.

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