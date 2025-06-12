Havalimanında Uçak Düşmesi Gerçekleşti

HAVALİMANINDAN KALKIŞ SONRASI KAZA

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan bir yolcu uçağı kalkıştan sadece 1 dakika sonra yerleşim alanına düştü. Kurtarma ekipleri kazanın ardından 30 kişinin cesedine ulaştı. Hindistan medyasında “Air India 171” sayılı uçakta bulunan yolcu sayısına dair veriler değişkenlik gösterirken, India Today, uçakta toplam 230 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte 242 kişinin bulunduğunu bildirdi. Düşen uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı olduğu duyuruldu.

UÇAK DOKTOR LOJMANINA ÇARPTI

Hindistan polisi, düşen uçağın bir doktor lojmanı binasına çarptığını ve uçağın Meghani Nagar’daki BJ Tıp Fakültesi UG pansiyonunun yemekhanesine doğrudan düştüğünü açıkladı. Düşen uçağın “Boeing 787-8 Dreamliner” tipi olduğu belirtildi. Ancak uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın kesin sebebine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca, eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani’nin de düşen Air India uçağında bulunduğu iddia edildi; Rupani, Ağustos 2016’dan Eylül 2021’e kadar Gujarat’ın başbakanı olarak görev yapmıştı.

KAZA SONRASI GÖRÜNTÜLER VE AMBULANS SEVKİYATI

Kazanın detayları beklenirken, bölgeden gelen sosyal medya paylaşımlarında havada yoğun siyah duman görüntüleri yer aldı. Ayrıca düşme anındaki görüntülerde uçağın adeta alev topuna dönüştüğü gözlemlendi. Olayın ardından havalimanı ve çevresindeki yollar kapatıldı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gujarat eyaleti yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirerek, Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.