Havanur Demir, Neşet Ertaş’ı Resmetti

KIRŞEHİR’DE SANAT VE KOOPERATİFÇİLİK BİR ARAYA GELDİ

Kırşehir’de gerçekleştirilen ‘Kooperatifçilik’ temalı resim yarışmasında, ortaokul öğrencisi Havanur Demir’in Neşet Ertaş’ı karakalem tekniğiyle resmettiği eseri, hem jüri üyelerinin hem de sanatseverlerin beğenisini topladı. Genç yetenek, bu çalışmasıyla yarışmada ödül kazanırken, eseri yarışmanın ardından da ilgi görmeye devam ediyor.

NEŞET ERTAŞ’A OLAN SEVGİSİNİ SANATLA İFADE ETTİ

Havanur Demir, Neşet Ertaş’a olan derin sevgi ve hayranlığını sanat aracılığıyla ifade etmek için bu temayı seçtiğini açıkladı. Demir, “Neşet Ertaş sevgisi bende çocukluğumdan beri var. Onun türkülerinde hem Anadolu’yu hem de insanın iç dünyasını hissediyorum. Ölüm yıl dönümünde onu anmak, ona olan sevgimi bir resimle anlatmak istedim” şeklinde konuştu. Genç sanatçı, karakalem tekniğiyle yaptığı portrede Ertaş’ın duygusal ifadesine ve yüz hatlarına büyük bir titizlikle odaklandığını belirtti. Portresi için yaklaşık iki saat harcadığını da ekledi.

Yarışmayı düzenleyen Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin sanata yönelmesi ve kooperatifçilik gibi sosyal-ekonomik değerlerin sanatsal yollarla aktarılmasını teşvik etmek adına bu etkinliği organize ettiklerini ifade etti. Havanur Demir’in eseri, sosyal medya üzerinde büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.