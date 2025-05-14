Havard Üniversitesi 250 Milyon Dolar Ayırdı

HARVARD ÜNİVERSİTESİ KENDİ KAYNAKLARINDAN FON AYIRACAK

ABD yönetimi, Filistin’e destek gösterileri nedeniyle hedef aldığı ve 2 milyar doları aşan federal fonlarını dondurduğu Harvard Üniversitesi, bununla birlikte araştırmalarını sürdürmek için kendi bütçesinden 250 milyon dolar tahsis edileceğini duyurdu. Üniversite, Başkan Donald Trump yönetiminin federal fon kesintilerinin yarattığı mali etkilere karşı önlem alıyor. Rektör Alan Garber, yaptığı yazılı açıklamada, araştırma destekleri için gelecek yıl başlangıç noktasında 250 milyon dolar fon sağlanacağı bilgilerini paylaştı. Garber, bu miktarın, dondurulan fonların tamamını karşılamayacağını ancak Harvard’ın kesintilere yönelik hukuki mücadelesini sürdüreceğini aktardı.

MAAŞ KESİNTİSİ TALEBİ

Üniversite öğrencilerinin ortaya çıkardığı “The Harvard Crimson” gazetesinin haberine göre, Rektör Garber, fonların durdurulmasının ardından maaşında gönüllü olarak yüzde 25 kesinti yapma kararı aldı. Üniversite Sözcüsü Jonathan Swain, bu konudaki durumu açıklarken, Garber’ın kararını Harvard’ın üst düzey yöneticilerine ilettiğini bildirdi. Gazetede, Garber’ın mevcut maaşının açıklanmadığı, ancak kesintinin 2026 mali yılında uygulanacağı ifade edilirken, Harvard rektörlerinin yıllık gelirinin 1 milyon doları geçtiği vurgulandı.

TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

ABD Başkanı Trump yönetimi, Harvard’ın da yer aldığı pek çok üniversiteyi, başta Filistin’e destek için düzenlenen kampüs protestoları olmak üzere çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle federal fonlarının dondurulmasıyla tehdit etmişti. Bu süreçte Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü”nü oluşturmuştu. Ayrıca, Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ile 60 milyon dolarlık sözleşmenin dondurulmasına karar vermiş, üniversite ise federal hükümetin bu dondurma kararını hukuka aykırı bulup, durumu engellemek için dava açmıştı. ABD hükümeti, Harvard Üniversitesi’ne yönelik olarak, kampüslerdeki Filistin’e destek gösterilerine yeterli yanıt verilmediği gerekçesiyle 450 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti yapıldığını da açıklamıştı.