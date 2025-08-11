Havaya Ateş Açan Şahıslar Yakalandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen bir düğün konvoyundaki havaya ateş açma olayı, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası sonlandırıldı. Olay, 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.33 sıralarında Gençosman Caddesi’nde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. Düğün için toplanan grup içindeki bazı bireyler havaya ateş etti ve bu durum çevrede bulunan vatandaşlar arasında büyük bir panik yarattı.

OLAY YERİNDE KOVANLAR BULUNDU

Polis, olayın ardından hemen harekete geçti ve bölgedeki incelemelerini sürdürdü. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş açan şüphelilerin, R.M. (24), A.C. (21) ve A.A. (23) olduğu belirlendi. Bu şahısların, düzenlenen operasyonla aynı gün içerisinde yakalandığı bildirildi.