Havaya Ateş Açan Zanlılar Gözaltında

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA YÖNELİK OPERASYON

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlarda “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarını işleyen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ZANLILAR GÖZALTINDA

Bu operasyonda, “Bizi kim alabilir?” diyerek meskun mahalde tüfekle ateş açan bir zanlının da bulunduğu toplam 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların, polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.