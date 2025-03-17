Havaya Ateş Açan Zanlılar Gözaltında

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA YÖNELİK OPERASYON
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlarda “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarını işleyen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
TÜFEKLE ATEŞ AÇAN ZANLILAR GÖZALTINDA
Bu operasyonda, “Bizi kim alabilir?” diyerek meskun mahalde tüfekle ateş açan bir zanlının da bulunduğu toplam 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların, polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.