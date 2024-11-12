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Havayolu Uçağı Kurşunlardan Etkilendiğinde İniş Yaptı

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UÇAĞA KURŞUNLU SALDIRI OLDU

Miami Herald’ın haberine göre, 951 sefer sayılı Spirit Airlines uçağı, Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Santiago Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Spirit Airlines sözcüsü, Santiago Havalimanı’na inen uçağın yapılan ilk incelemeleri sonucunda kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle hizmet dışı bırakıldığını belirtti. Olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

YOLCULAR YENİ UÇAKLA TAŞINDI

Dominik Cumhuriyeti’ne inen yolcular, yeni bir uçakla Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’na geri götürüldü. Sözcü, “Yolcularımız ve uçuş görevlilerimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir. İkinci bir emre kadar Port-au-Prince ve Cap-Haitien’deki hizmetimizi askıya aldık.” şeklinde açıklama yaptı.

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