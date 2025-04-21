Havelsan Basketbol Takımı Gelişiyor

HAVELSAN BASKETBOL TAKIMI KURULDU

HAVELSAN bünyesinde Türk savunma sanayinin gelişimi için çalışan mühendisler, 2018 yılında bir basketbol takımı kurdu. Ankara’da 20 takımın yer aldığı Kurumlararası Basketbol Ligi’nde (CBL) mücadele eden HAVELSAN Basketbol Takımı’nın antrenörlüğünü eski basketbolcu Ebru Pulat gönüllü olarak yapıyor. Hacettepe Spor Bilimleri Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olan Pulat, farklı kulüplerde 20 yıl basketbol oynadıktan sonra Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımı ve Ankara Hasköy Spor Kulübü gibi pek çok yerde antrenörlük yaptı. Pulat, iki yıldır HAVELSAN’ın başarısı için çalışıyor. Pulat’ın liderliğinde geçen yıl Sırbistan’da Avrupa 3’üncüsü olan HAVELSAN mühendisleri, bu yıl CBL A Grubu’nda iddialarını sürdürüyor.

TEK KADIN ANTRENÖR OLARAK GÜVENİYOR

Ligin tek kadın antrenörü olan Ebru Pulat, takımına olan güvenini ifade ederek, “Bir kadın olarak CBL’de İstanbul, Ankara, Bursa takımları ve Avrupa’daki takımlar dahil tek kadın antrenör benim. HAVELSAN savunma sanayi kurumunun genelde erkek ağırlıklı olduğu düşünülür. Ancak, cinsiyete bakmayıp, tecrübe ve geçmişime bakarak aynı paralel yolda ilerlediğimiz için HAVELSAN’ı seviyorum ve takımımla gurur duyuyorum. Basketbol camiası içerisinde kadın takımların erkek antrenörü olduğu çok görülüyor; ancak kadın antrenörün erkek takımını özellikle bu yaş kategorisinde çalıştırdığı çok nadir görülüyor. O yüzden de HAVELSAN benim için özel bir kurum.” diyerek kadınların spor dünyasındaki yerini de vurguladı.

SPORCULAR BİLİM İNSANI ELİNDEN GELİYOR

Ebru Pulat, basketbolun evrensel bir dil olduğunun altını çizerken, “Basketbol altyapısını aldıktan sonra kadın-erkek farkı yok. Yani bunun tecrübesi ‘erkeklerde daha fazladır, kadınlarda daha azdır’ diye bir şey yok. Bu ayrımın yapılmasına karşıyım.” şeklinde konuştu. Takımında 14 sporcu bulunduğunu, bunların 13’ünün mühendis, birinin ise finans bölümünde olduğunu belirten Pulat, “Takımın bir arada olması ve antrenmanlara özveriyle katılmaları çok özel bir durum. Aralarında birçok evli ve çocuk sahibi var. Bu nedenle haftada yaptığımız 2-3 antrenmana zaman ayırmaları, benim için oldukça kıymetli.” dedi.

YARDIMCI KOÇTAN İFADENLER

Takımın yardımcı koçu Kadir Herkiloğlu, HAVELSAN’da yaklaşık 20 yıllık bir çalışma süresine sahip olduğunu belirterek, takımı kendisinin kurduğunu söyledi. Herkiloğlu, “İki yıl kadar önce Ebru hocamla tanıştık. Ebru hocanın bize getirdiği asıl şey disiplin oldu. Biz amatör bir takımız ve hala kendi mesleğimizi yürütüyoruz. Ancak onun sağladığı disiplinle başarı elde ettik ve bu da bizi mutlu ediyor.” diyerek takıma olan inancını dile getirdi.