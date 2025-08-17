Havelsan, İHA’ları Gemi Platformlarına Entegre Ediyor

DİKEY İNİŞ-KALKIŞ ÖZELLİĞİ İLE STRATEJİK YETENEKLER KAZANDIRMA

Gemi ve insansız deniz platformları, dikey iniş-kalkış özelliğine sahip sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) entegrasyonuyla yeni stratejik yetenekler kazanıyor. Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN, 2019 yılından beri Robotik Otonom Sistemler Merkezinde insansız araçlar geliştirmeye devam ediyor. Oluşturduğu platform ekosistemiyle, insansız hava, kara ve deniz araçları üreten HAVELSAN, hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı sorumluluklar üstleniyor.

KOMPLEKS OPERASYONLAR İÇİN UYGUN PLATFORM GELİŞİMİ

Dikey iniş-kalkış (VTOL) yeteneğine sahip BAHA Otonom Bulut Altı İHA, BOZBEY Otonom Bulut Altı İHA ve BULUT Otonom İHA, bağımsız veya diğer hava, kara ve deniz araçlarıyla entegre bir şekilde görev alacak şekilde operasyonel hale getiriliyor. Bu İHA’lar, gerçekleştirilen başarılı testlerle gemi ve insansız deniz araçlarıyla entegrasyon yeteneklerini kanıtladı. Modern askeri birliklerin taleplerine göre tasarlanan bu sistemler, pist gerektirmeyen dikey iniş-kalkış yetenekleri, tam otonom görev kapasiteleri ve modüler mimarileriyle dikkat çekiyor. Gece ve gündüz, önerilen kötü hava koşullarında bile işaretleme, tespit ve istihbarat toplama görevlerini yerine getirebiliyor.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE İHA ENTEGRASYONU

İlk kez Malezya’ya ihraç edilecek olan gemide HAVELSAN, İHA’ların deniz platformlarında kullanılmasına yönelik DESAN Tersanesi ile bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, Malezya Denizcilik Uygulama Ajansına (MMEA) temin edilecek 99 metrelik Çok Amaçlı Görev Gemisi’nde BOZBEY İHA sisteminin yer almasını içeriyor. Sözleşme, eğitim ve entegre lojistik destek süreçlerini de kapsıyor. Projeyle, Çok Amaçlı Görev Gemisi’ne uzun menzilli keşif gözetleme yeteneği kazandırılarak geminin istihbari caydırıcılığının artırılması hedefleniyor. BOZBEY ile İHA’nın gemi pistine hassas iniş-kalkış yapması ve mesafelerde bile nesnelerin görüntü ve koordinat bilgilerini kontrol istasyonuna aktarması amaçlanıyor.

DENİZ PLATFORMUNDA OPERASYONAL KAZANIMLAR

BULUT, BOZBEY ve BAHA gibi platformlar, farklı ağırlık ve kanat açıklıklarıyla donatılmıştır. BULUT 5 kilogram, BOZBEY 3 kilogram ve BAHA 2 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Bu araçların, gemi ve insansız deniz araçlarıyla entegrasyonu ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevlerini gerçekleştirme imkanı sağlanıyor. Böylece deniz platformlarının erişim alanı genişliyor ve kıyıdan uzak bölgelerde etkin bir durumsal farkındalık oluşturuluyor. İHA’ların tam otonom yetenekleri, gemi mürettebatının iş yükünü azaltarak karmaşık operasyonlarda hızlı karar alma süreçlerini destekliyor.

STRATEJİK KAZANIMLAR VE GÜVENLİK HUSUSLARI

HAVELSAN’ın geliştirdiği komuta kontrol sistemi, İHA’ların insansız deniz araçlarıyla ve diğer platformlarla eşgüdümlü çalışmasını sağlıyor. Bu sayede deniz-kara-hava unsurları entegre hareket edebiliyor ve operasyonel verimlilik artırılıyor. Bulut altı görev yapabilme yetenekleri, olumsuz hava koşullarında görev sürekliliği taahhüt ediyor. Kıyı ve sınır güvenliği için geniş alanların kontrolü sağlanırken, doğal afetlerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde arama-kurtarma operasyonlarında hızlı müdahale imkanı sunuluyor. İHA’lar, elektronik harp ortamlarında karıştırmalara karşı daha dirençli hale geliyor. Uzun mesafeli deniz görevleri için denizdeki kontrol istasyonları arasında devre aktarımı, operasyonel sürekliliği sağlıyor.