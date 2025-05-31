Havelsan, Kaizen Ödülü’nü Kazandı

HAVELSAN’A KALİTEDE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

Türkiye’de birçok sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar için düzenlenen KAIZEN Award Türkiye’de, 2025 yılı Kalitede Mükemmellik Ödülü HAVELSAN’a verildi. HAVELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, üst düzey danışmanlar ve dış uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda, HAVELSAN’ın Metrik Havuzu Projesi Türkiye birincisi olarak seçildi. Oylama, kurumun tesislerinde 5 KAIZEN ilkesinin nasıl uygulandığını değerlendirdi.

METRİK HAVUZU PROJESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

HAVELSAN’ın Metrik Havuzu Projesi, karar alma süreçlerini veri odaklı bir şekilde desteklemek için hayata geçirildi. Proje, farklı birimlerin işbirliği ile yürütülerek yenilikleri operasyonel başarıya dönüştürdü ve çalışan memnuniyetine katkıda bulundu. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, bu ödülün sonuç odaklı olmasının yanı sıra değer odaklı çalışma anlayışlarının da bir simgesi olduğunu ifade etti.

SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞI

Nacar, KAIZEN gibi uluslararası alanda saygın bir ödülün Kalitede Mükemmellik kategorisinde HAVELSAN’a verilmesinin, 43 yıllık şirket kültürlerinin önemli bir parçasını oluşturan sürekli gelişim anlayışının yansıması olduğunu belirtti. “Bu anlamlı ödül, HAVELSAN’ın sürekli iyileştirme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçmiştir” diye ekledi. KAIZEN Institute, merkezi İsviçre’de bulunan uluslararası bir organizasyon olarak, iş yerlerinde verimliliği artırmayı ve çalışma ortamını iyileştirmeyi hedefleyen kendi metodolojisini uyguluyor. Bu metodolojiye en uygun çözümler her yıl KAIZEN Award ile ödüllendiriliyor.