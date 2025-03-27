Havelsan Mısır’da İnsansız Araç Üretecek

ANLAŞMA VE İŞ BİRLİĞİ HAKKINDA DETAYLAR

HAVELSAN, Mısır’da faaliyet gösteren Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçlarının ortak üretimi için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Kader İleri Sanayi Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Dr. Amr Abdel Aziz ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal tarafından Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in de katılımıyla düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Bu iş birliği çerçevesinde, insansız kara araçlarının üretimi, Türk mühendisliğinin geliştirdiği teknolojilerin lisanslama ve teknik destek süreciyle Mısır’daki Kader tesislerinde yapılacak.

STRATEJİK GÖRÜŞ PAYLAŞIMI VE HEDEFLER

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, iş birliği ile ilgili, “Bu iş birliği, yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda bilgi birikimi ve stratejik vizyon paylaşımıdır. Yüksek teknolojiye sahip insansız kara araçlarımızı birlikte üretecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, her iki ülkenin savunma sanayii yetkinliklerini ileriye taşıyacak bir adım olacaktır” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise, “Kader Fabrikası, teknolojik kapasitesi ve kalite anlayışıyla Mısır’da örnek bir üretim üssü konumunda. Bu iş birliğinin HAVELSAN ile Kader arasında uzun soluklu bir stratejik ortaklığın ilk adımı olduğuna inanıyorum” dedi.

HAVELSAN’IN OTONOM SİSTEMLER ALANINDAKİ YETKİNLİKLERİ

HAVELSAN, otonom sistemler alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, insansız kara araçlarında yapay zeka destekli karar alma sistemleri, gerçek zamanlı veri işleme, sürü zekası, görev yönetim sistemleri ve gelişmiş sensör entegrasyonları gibi birçok alanda uluslararası rekabet gücüne sahip. Bu yetkinlikler, keşif, gözetleme, destek, güvenlik ve sınır hattı görevleri gibi çok çeşitli senaryolarda görev yapabilecek sistemlerin temeli oluyor.