Havelsan ve Mısır, İnsansız Araç Üretecek

MISIR’DA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

HAVELSAN, Türk savunma sanayiinin küresel düzeyde etkinliğini artırmak amacıyla Mısır’daki Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçlarının ortak üretimi üzerine iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği, Arap Sanayileşme Örgütü’ne bağlı Kader fabrikalarında gerçekleştirilecek olan insansız kara aracı sistemlerinin üretimini kapsıyor. Türk mühendisliğinin geliştirdiği teknolojilerin lisanslama ve teknik destek süreçleri de Mısır’da uygulanacak.

İMZA TÖRENİ DETAYLARI

Anlaşmanın imza töreni, Kader İleri Sanayi Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Dr. Amr Abdel Aziz ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal arasında gerçekleşti. Törene Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de katıldı. Bu iş birliği, her iki ülkenin savunma sanayii alanındaki yeteneklerini geliştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HAVELSAN’IN YETKİNLİKLERİ

HAVELSAN, otonom sistemler konusundaki yetkinliği ile dikkat çekiyor. Şirket, insansız kara araçları için geliştirdiği yapay zeka destekli karar alma sistemleri, gerçek zamanlı veri işleme, sürü zekası, görev yönetim sistemleri ve gelişmiş sensör entegrasyonları gibi yenilikçi çözümler sunuyor. Bu yetenekler; keşif, gözetleme, destek ve güvenlik gibi çeşitli senaryolarda görev alabilecek sistemlerin temeli oluyor.

DEĞERLENDİRMELER

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, bu iş birliği hakkında “Bu iş birliği, yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda bilgi birikimi ve stratejik vizyon paylaşımıdır. Yüksek teknolojiye sahip insansız kara araçlarımızı birlikte üretecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise Kader Fabrikası’nın teknolojik kapasitesinin ve kalite anlayışının Mısır’da önemli bir üretim üssü oluşturduğuna dikkat çekerek, bu iş birliğinin uzun soluklu stratejik ortaklığın başlangıcı olduğuna inandığını belirtti.