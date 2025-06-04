Havering’de Şahin Saldırısı Yaşandı

DOĞU LONDRA’DA DRAMATİK ŞAHİN SALDIRISI

Doğu Londra’nın Havering bölgesinde yaşanan bir olay, kapı kamerasına yansıdı. Saldırgan bir şahin, yerel sakin olan Louise Whittle’a dalış yaparak saldırdı. Kadın, harekete geçerek son anda büyük bir tehlikeden kurtulmayı başardı. Kaydedilen video görüntülerinde, şahin kadının kafasına yaklaşık 2-3 santimetre mesafeden uçarak geçti. Louise Whittle, sabahlığı içinde olduğu bu beklenmedik saldırı karşısında eğilerek, hayvanın kaçmasıyla birlikte koşarak uzaklaştı.

OKULDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Olayın ardından Havering Belediyesi, yakınlardaki Dame Tipping İlkokulu’ndaki öğrencilere şahin konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Okul Müdürü Stella McCarthy, öğrencileri daha güvenli bir açık alana götürdüklerini aktardı. “Bu durumu bir ‘öğrenme deneyimi’ olarak kucaklamaya çalışıyoruz” diyen McCarthy, “Bunu nasıl risk değerlendirmesi yapacağımızı düşünmek zorundaydık… Bir şahin için risk değerlendirmesi yapmak oldukça sıra dışı bir durum,” şeklinde konuştu. Güvende olduklarını düşünerek yakınlardaki oyun alanlarını denediklerini ancak fazla geçmeden Brenda adlı şahinin dışarıda oynayan çocuklara ilgi gösterdiğini keşfettiklerini belirtti.

UZMAN GÖRÜŞÜ VE YASAL KORUMA

Yırtıcı kuş uzmanı Ross Hicking, öğrencilere şahinin davranışları hakkında bilgi vermek için okula geldi. Beraberinde Guido adlı bir Şili mavi şahin kartalı getirdi. Ross, “Şahinin muhtemelen yakınlarda yuva yaptığı için saldırgan davranıyor, çünkü normalde insanlardan kaçınma eğilimindedirler,” dedi. Ayrıca, banliyö ortamının da şahinin insanların etrafında daha rahat olmasına neden olabileceğini ekledi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Sağlık ve güvenlik ekibimiz, okul sorumlusuna yasal caydırıcılar ve diğer kontroller dahil detaylı tavsiyelerde bulundu,” denildi. “Bu durumun okul ve yerel sakinler için ne kadar zor ve endişe verici olduğunu tamamen anlıyoruz ve hızlı ya da doğrudan bir çözüm olmadığı için üzgünüz,” şeklinde bilgi verildi.

Havering Belediyesi, RSPCA’nın şahinin yuvasını ya da yavrularını koruyor olabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı. Ayrıca, saldırgan kuşu caydırabilecek bir şahincilik uzmanı tutmayı önerdi ancak şahinler İngiltere yasaları tarafından korunduğu için “müdahale seçeneklerinin çok sınırlı” olduğu belirtildi. Yılın başlarında, sessiz bir köyde dalış yapan şahin saldırısına uğrayan bir adamın hastaneye kaldırıldığı da hatırlatıldı. Harris şahini, Hertfordshire’daki Flamstead köyünde art arda saldırılar gerçekleştirerek kameralara yansımıştı. Bu olaydan sonra bölge sakinleri, dalış yapan kuşlardan korunmak için kask ya da şapka takmaya başlamışlardı. 75 yaşındaki Jim Hewitt, süt ve gazete almak için dışarı çıktığında şahin tarafından saldırıya uğramış ve kanlar içinde kalmıştı.