HavHavHav Tartışmasına Ünlü Popçu da Katıldı

ÜNLÜ POPÇUNUN AÇIKLAMALARI

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen ünlü popçu, kendisine bir şarkı hakkında görüş sorulunca şu ifadeleri kullandı: “Ona yorum dahi yapmak istemiyorum. Köpeklere hakaret o şarkı. Benim köpeğim bile dinlemez. Köpeğim beni ve Tarkan’ı dinliyor mesela. Özellikle gençlere sesleniyorum; güzellikleri hak ediyorsunuz, kaliteli müzikler dinleyin.”

MAGAZİN DÜNYASINDAN KISACIK HABERLER

Ünlü popçunun açıklamaları sanat dünyasında yankı uyandırdı. Sanatçının müzik tercihleri ve gençlere yönelik tavsiyeleri dikkat çekti. Sinema, sahne ve televizyon alanındaki gelişmelerle ilgili de çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Magazin dünyasındaki son gelişmeler merakla takip ediliyor.