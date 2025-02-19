‘Havlamak’ Hülya Avşar’a İyi Geldi

HÜLYA AVŞAR YOUTUBE’DA YENİ PROGRAM YAPIYOR
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça magazin dünyasında yer alan Hülya Avşar, YouTube platformunda program sunmaya başladı. Son zamanlarda gündem olan rap sanatçısı Lvbel C5’in konuk olacağını duyurdu.
LVBEL C5’İN ŞARKISI GÜNDEM OLDU
Sanatçı Hülya Avşar, rapçi Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” adlı parçasını söylemeye çalıştı. Gençleri olumsuz etkilediği iddialarıyla CİMER’e şikayet edilen şarkının Avşar tarafından başarıyla söylenememesi dikkat çekti. Hülya Avşar, Lvbel C5 ile gerçekleştirdiği paylaşımında “Havlamak iyi geldi” ifadesini kullandı.