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Havran’da Çıkan Silahlı Kavga: 2 Yaralı

OLAYDA YARALANANLAR VE ŞÜPHELİ

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen bir tartışmanın ardından çıkan kavgada iki kişi tüfekle vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Temaşalık Caddesi üzerinde Emirhan G. ve Mehmet Suat Y. ile Atıf A. arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Tartışma, kavgaya dönüştü ve Atıf A., yanında taşıdığı tüfekle ateş açtı. Bu saldırıda Emirhan G. kafasından ve vücudunun farklı yerlerinden, Mehmet Suat Y. ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Emirhan G.’nin durumunun kritik olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Atıf A. ise olay sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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