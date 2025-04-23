Havran’da Kaza: Bir Kişi Öldü

HAVRAN’DA TRAKTÖR KAZASI

Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Balıkesir – Edremit kara yolu üzerindeki Şapçı rampaları bölgesinde gerçekleşti.

TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKTI

64 yaşındaki M.A. yönetimindeki 10 P 5198 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan kanala devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirerek yardım talep etti.

SALGIN EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen sağlık, polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili gerekli çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri, M.A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi gerçekleştirildi ve M.A.’nın cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı süreçte soruşturma başlatıldı.