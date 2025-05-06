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Havran’da Öğrenciler Kedi Evleri Tasarladı

KEDİ EVİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Balıkesir’in Havran ilçesindeki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kampüs içerisinde yaşayan sokak kedileri için kendilerinin tasarladığı kedi evlerini inşa etti. Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sokak kedileri için referans alınacak bir projeye imza atarak, sevimli dostlarına sıcak yuvalar oluşturdu. Öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları kedi evlerini okulun çeşitli yerlerine yerleştiriyor.

KEDİLER İÇİN GÜVENLİ BİR BARINAK

Soğuk kış aylarında kedilerin güvenli bir barınak bulmalarını sağlayacak bu evler, aynı zamanda kedilerin düzenli beslenmesine de katkı sağlıyor. Proje ile hayvanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerin hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri hedeflendi.

Yüksekokul yönetimi, projeye katkı sunan tüm öğrencilere teşekkür ederek, “Hayvan sevgisini ve sorumluluğunu bir adım ileri taşıyarak, çevremizdeki canlılara karşı duyarlılığımızı her zaman koruyacağız. Öğrencilerimizin duyarlılığıyla gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

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