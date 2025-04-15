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Havran’da Traktör Kazasında 1 Yaralı

TRAJİK KAZADA YARALI VAR

Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleşen bir traktör kazasında bir kişi yaralandı. İlk bilgilere göre, Çakırdere Mahallesi’nde A.H.K. yönetimindeki 10 APN 965 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tarla yolunda devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralı sürücüyü traktörün altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.H.K., daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme süreci başlatıldı.

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