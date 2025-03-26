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Havran’da Zeytin Güvesine Karşı Önlem Alındı

ZAFFERE YOL AÇAN ZARARLIYA KARŞI ÖNLEMLER

Balıkesir’in önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Havran’da, zeytin ağaçlarında meyve dökümüne neden olan zeytin güvesine karşı tedbirler alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararlının takibi için zeytin bahçelerine güve tuzakları yerleştirdi. Havran’da başlatılan bu çalışmalarda, zeytin ağaçlarındaki meyve dökümünü tetikleyen zeytin güvesi üzerine yoğunlaşıldı.

ZARARLIYLA MÜCADELE STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Zeytin güvesinin (Prays oleae) popülasyonu izlenerek etkin mücadele yöntemleri geliştiriliyor. Yetkililer, zeytin üreticilerini zararlıya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, mücadele teknikleri hakkında da gerekli bilgileri sağlıyor. Özellikle meyve döneminde zeytin güvesi larvalarının zeytin sapına girmesi, meyve dökümüne sebep olarak üretimde kayıplara yol açabiliyor. Bu sebeple zararlının erken tespitinin ve etkin mücadelesinin önemi büyük.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üreticilerini bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme etkinliklerine devam edecek. Bu çalışmalar, zeytin üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

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