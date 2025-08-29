Havran Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

HAVRAN KAYMAKAMI ESNAF ZİYARETLERİ YAPTI

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaymakam Evlice, bu ziyaretlerinde esnaflarla yaptığı sohbetler ile onların talep ve önerilerini dikkatlice dinliyor.

VATANDAŞLARLA İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYOR

Çözüm odaklı bir görüş alışverişinde bulunan Evlice, fırsat bulduğu her andan itibaren mahalleler ve çarşı merkezinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtiyor. Kaymakam Evlice, esnafa bol kazanç ve hayırlı işler dilediğini ifade ediyor.