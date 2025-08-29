Haberler

Havran Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

HAVRAN KAYMAKAMI ESNAF ZİYARETLERİ YAPTI

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaymakam Evlice, bu ziyaretlerinde esnaflarla yaptığı sohbetler ile onların talep ve önerilerini dikkatlice dinliyor.

VATANDAŞLARLA İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYOR

Çözüm odaklı bir görüş alışverişinde bulunan Evlice, fırsat bulduğu her andan itibaren mahalleler ve çarşı merkezinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtiyor. Kaymakam Evlice, esnafa bol kazanç ve hayırlı işler dilediğini ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Haberler

Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.