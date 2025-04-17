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Havran Kaymakamı İnşaatı Ziyaret Etti

BALIKESİR’İN YENİ OKULU HIZLA İNŞA EDİLİYOR

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Kaymakam Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Aliçetinkaya İlkokulu’nun inşaatını ziyaret etti. Ziyaret sırasında işçilere kolaylıklar dileyen Özderin, inşaatın sürdürülmesindeki süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ÇALIŞMALAR ÖĞRENCİLERİN YARARINA

Kaymakam Özderin; “Çalışmalar öğrencilerin yüksek yararına olacak şekilde sürüyor ve süreci titizlikle takip ediyoruz” dedi. Ayrıca, inşa edilen yeni okulun fiziki şartları, atölye ve donanım gibi unsurların Havran’daki eğitime önemli bir katkı sağlayacağını da belirtti.

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