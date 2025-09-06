Havsa’da 24. Tarım Festivali Oldu

HAVSA İLÇESİNDE FESTİVAL DÜZENLENDİ

Havsa ilçesinde 24. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında 8. Yöresel Ev Yemekleri Yarışması gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, farklı lezzetler sunarak özenle hazırladıkları yemekleri jüriye takdim etti. Jürinin değerlendirmesi sonrasında yarışmada ödül kazanan isimler belli oldu.

YARIŞMANIN KAZANANLARI AÇIKLANDI

Ev yemeklerinde Gamze Kurtulmuş, hamur işinde Şeyma Sırkıntı ve tatlıda Nermin Çetin birincilik ödülünü kazandı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra yemekler katılımcılara ikram edildi.

BAŞKAN ÖZDEN’DEN TEŞEKKÜR

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, yarışmaya katılanları ve kazananları tebrik etti. Yarışmanın gelenekselleşmiş olmasına vurgu yapan Özden, “Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda ve nice festivallerde buluşmak dileğiyle. Emeği geçen jüri üyelerimize ve sponsorlarımıza da sonsuz teşekkürler.” şeklinde konuştu.