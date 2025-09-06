Haberler

Havsa’da 24. Tarım Festivali Oldu

HAVSA İLÇESİNDE FESTİVAL DÜZENLENDİ

Havsa ilçesinde 24. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında 8. Yöresel Ev Yemekleri Yarışması gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, farklı lezzetler sunarak özenle hazırladıkları yemekleri jüriye takdim etti. Jürinin değerlendirmesi sonrasında yarışmada ödül kazanan isimler belli oldu.

YARIŞMANIN KAZANANLARI AÇIKLANDI

Ev yemeklerinde Gamze Kurtulmuş, hamur işinde Şeyma Sırkıntı ve tatlıda Nermin Çetin birincilik ödülünü kazandı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra yemekler katılımcılara ikram edildi.

BAŞKAN ÖZDEN’DEN TEŞEKKÜR

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, yarışmaya katılanları ve kazananları tebrik etti. Yarışmanın gelenekselleşmiş olmasına vurgu yapan Özden, “Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda ve nice festivallerde buluşmak dileğiyle. Emeği geçen jüri üyelerimize ve sponsorlarımıza da sonsuz teşekkürler.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Gazzeli üniversite öğrencilerine destek mesajları gönderildi; eğitim ve insani değerler üzerinde duruldu.
Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’i yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alperen Şengün maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.