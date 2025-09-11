Havsa’da Aile Faciası Yaşandı

HAFİF PSİKOLOJİK PROBLEMLER BÜYÜK TRAVMAYA DÖNÜŞTÜ

Edirne’nin Havsa ilçesinde meydana gelen olayda dört kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrasında ailesine elindeki siyanür paketini gösterdi ve bu zehri yemeklere kattığını söyledi. Aile bireyleri, bu sözler üzerine büyük bir panik yaşayarak kusmak amacıyla banyo ve tuvalete yöneldi.

SALDIRILAR VE YANGIN

O.Ç., daha sonra evin kapılarını kilitleyerek ailesini hedef aldı. İlk olarak banyoda bulunan abisi K.Ç.’nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakla saldırdı. Ardından annesi Ş.Ç.’ye de baltayla ağır yaralar verdi. Bununla yetinmeyen O.Ç., evi ateşe verdi. Olayı sona erdirmeye çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirebilmek amacıyla yüzüne kızgın yağı döktü. Baba, kapıyı kırarken elinden yaralandı. Korkunç olayda, aile üyelerinin tamamı yaralandı.

KURBANLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, evdeki yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; ağır yaralı olan anne Ş.Ç. ise İstanbul’daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca, aile bireyleri siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.