Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Edirne’nin Havsa ilçesinde bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. M.Ö. yönetimindeki 34 NIS 083 plakalı kamyon, ilçe girişindeki kavşakta M.V. idaresindeki 55 ACF 479 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjde yer alan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Olay sonrası durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü M.V. ile araçta bulunan E.B.S. ve A.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

