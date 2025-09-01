Haberler

Havutça Mahallesi’nde Damat Tıraşı Geleneği Var

ASIRLARCA SÜRE GELEN GELENEK

İlçeye bağlı Havutça Kırsal Mahallesi’nde asırlardır süren ilginç bir düğün geleneği dikkat çekiyor. “Damat tıraşı” adı verilen bu gelenekte, damat ve sağdıçları bir masaya oturtuluyor. Tıraş sırasında gelin, eline aldığı parayla damada ilk tokadı atıyor. Daha sonra düğün davetlileri sırayla damada ve sağdıçlara para ile tokat atıyor.

PARALAR BİRİKEREK DESTEK OLUNUYOR

Yüzyılı aşkın bir süredir devam eden bu gelenekte, tokatlarla birlikte saçılan paralar masanın önüne serilen örtünün üzerine düşüyor. Biriken paralar, damat ve ailesine düğün masraflarında yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor. Köy halkı, bu geleneğin birlik ve dayanışmanın bir simgesi olduğunu belirtiyor. “Hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel” diyerek, geleneklerini yaşatmaya devam ettikleri ifade ediliyor.

