“Havutçu’nun Sağlık Durumu İçin Üzücü Gelişme!”

ÜZÜCÜ GELİŞMELER YAŞANIYOR

1997-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş olan eski milli futbolcu Tayfur Havutçu ile ilgili endişe verici bir durum ortaya çıktı. Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık, Tayfur Havutçu’nun sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bilgi paylaştı. Açık, “Kocaelispor forması ile Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa’da temsil eden ve o dönemde Milli Takıma yükselme başarısı da gösteren efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu’nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız.” şeklinde ifadeler kullandı. Tayfur Havutçu’nun kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

TARAFTARLARDAN DESTEK YAĞIYOR

Özellikle Beşiktaş taraftarı ve genel olarak futbolseverler, Tayfur Havutçu için sosyal medya platformlarında geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.

TAYFUR HAVUTÇU’NUN HAYATI VE KARIYERİ

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, futbol kariyerinde ön libero pozisyonunda görev almış eski bir milli futbolcudur. Futbolculuk yaşamını sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmış ve Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın da akrabasıdır. 1994-2004 yılları arasında 10 yıl içinde milli takımlara 59 kez çağrılan Havutçu, 45 defa Türkiye A milli takım formasını giymiş ve bu maçlarda 6 gol atmıştır. Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa’yı çalıştırmıştır. Ayrıca A Milli Takım’da da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştur. 54 yaşındaki Tayfur Havutçu, 2010-11 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası kazanmıştır.