Havuz Güvenliği Eğitimi İlgi Görüyor

EĞİTİM KALİTESİ ARTIRILIYOR

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi ile eğitim standartlarının yükseltilmesinin planlandığını ifade ediyor. 2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi’ne eğitici ve antrenör olarak başvuruda bulunan 425 kişi, çeşitli branşlar için eğitim alma ve eğitimci olarak görev yapma amacıyla başvurularını tamamladı. Bu yılki başvurular, özellikle eğitim alanında dikkat çekici bir ilgiyle karşılaştı ve sistemin daha geniş katılımla uygulanacağı tahmin ediliyor.

Başvurular arasında öne çıkan önemli branşlardan biri “Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikleri” oldu. Bu branşta, başvuru yapan eğitici adaylarının uygulama sınavları başarıyla geçti. Toplamda 8 eğitici, bu zorlu sınavları başarıyla tamamlayarak, bu yılın eğitim programına dahil olmayı başardı. Havuz güvenliği ve suya dayalı hayatta kalma teknikleri, yaz aylarında sıkça kullanılan havuzlarda olası tehlikeleri önlemeyi amaçlıyor.

EĞİTİCİLERİN SEVİYESİ ARTIYOR

Kasapoğlu, 2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi’nin eğitim kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. “Bu yılki başvurular, sistemin ne denli etkili ve geniş kapsamlı hale geldiğinin bir göstergesidir. Eğitici ve antrenörlerin eğitim seviyelerini artırmak, sporcularımıza daha iyi hizmet sunmak adına büyük bir adım attık,” diyor. Bu açıklamalar, eğitim alanındaki gelişmelerin devam edeceğine işaret ediyor.