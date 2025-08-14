Havva Aydanur Ertuğrul, 3 öksüz kardeşe yuva yaptı

HATAY’DA YENİ YUVALARIN İNŞASI

Asrın felaketinin ilk günlerinden itibaren Hatay’da insanlara yardım eden sağlık çalışanı Havva Aydanur Ertuğrul, depremde evleri yıkılan ve anneleri vefat eden 3 öksüz kardeş için sıcak bir yuva inşası gerçekleştirdi. Üvey ablaları tarafından anne şefkatiyle büyütülen bu üç kardeş, sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerle beraber Hatay büyük zarar gördü ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Afetin ilk anlarından itibaren Türkiye’nin dört bir yanından sağlık çalışanları ve kurtarma ekipleri bölgeye yardıma gelmişti.

HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 40 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, afetzede vatandaşların hayata tutunması için mücadele ediyor. Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak amacıyla kurucusu olduğu Ülkem Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine yardım ve destek yapmayı sürdürüyor. Depremden bu yana ihtiyaç sahibi ailelere ev yapma kararı almış ve şu ana kadar 6 aileyi sıcak yuvalarına kavuşturmuştu. Ertuğrul, 7. evi ise depremde evleri yıkılan ve anneleri ölen 3 öksüz kardeş için inşa etti. Üvey abla Nuriye Geller, “Tek bir isteğim rahat bir duş alabilmek istiyorum” diyerek yeni evin sevinçlerini kardeşleriyle paylaştı.

YENİ EVİN SEVİNCİ VE HAYALLERİ

Depremzede Nuriye Geller, “Depremde evimiz ve eşyalarımız gitti. Bu süreçte zorluklar ve kötü anılar yaşadık. Kendimiz küçük bir baraka yaptık ve öyle yaşadık. Öz annem beni terketti. Üvey annem de vefat etti. Üç üvey kardeşim ve bir de oğlum var. Eşimden 2020 yılında ayrıldım. Kardeşlerimin yanına gelip onlara anne oldum” dedi. Nuriye, “Havva ablayla tanıştık. Havva abla buraya gelip yaşadığımız yeri, mutfağı ve banyomuzu gördü. Tek isteğim rahat bir duş almak istemekti. Havva abla tamam deyince, başlangıçta inanmadım ama malzemeler gelince umudum yeşermeye başladı. Bu ev benim için ev değil, saray ve villa gibi” ifadelerini kullandı.

EVE TESLİM TÖRENİ VE GELECEK HAYALLERİ

Havva Aydanur Ertuğrul, “Bugün Hatay’da yedinci evimizin teslim törenindeyiz. Vaka ihbarı ile buraya geldik ve hikayenin çok daha derin olduğunu öğrendik. Nuriye, 3 öksüz kardeşine de annelik yapan, kendi çocuğuyla ayakta durmaya çalışan ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren bir genç kız. Bizden tek bir rica, ‘ben rahat bir duş almak istiyorum’ olmuştu. Bu vesileyle 4 öğrencimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine karar verdik. Bağışçılarımızın hediyesi olan evi bugün ailemize teslim ediyoruz. Mutluyuz ve gururluyuz. O ev bitsin ve ben kahve eşliğinde burada kitap okuyacağım diyerek bu hayali gerçekleştirdik. Burada çocuklarımızla birlikte kitap okuduk ve huzurlu bir yuvayı herkesle paylaştık” dedi.