Havva Kuray Protesto Eylemi Düzenledi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN TEK KİŞİLİK PROTESTO

Ağrı’da, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Kuray, İsrail’in Gazze’ye karşı başlattığı saldırılara yanıt vermek amacıyla ‘Gazze İçin Susma’ yazılı pankartla tek kişilik bir protesto eylemi yaptı. Kuray, Ağrı Millet Bahçesi’ndeki ‘Seviyorum Ağrı’ yazısının önünde ‘Gazze İçin Susma’ ve ‘Ayağa Kalk! Çünkü Allah Zelil Bir Halde Yaşamandan Razı olmaz’ yazılı pankartları açarak dikkat çekti.

PROTESTONUN NEDENİ

Havva Kuray, bu eylemi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamak için gerçekleştirdiğini dile getirdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Kuray, “İsrail ateşine bir damla su olmak, milyonlarca Müslüman için bir ses, bu savaşta bir uyarı olmak istedim. Bu yüzden tek başıma da olsa protesto kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Bu tür eylemlerin, hem toplumsal duyarlılığı artırma hem de farkındalık yaratma amacı taşıdığı vurgulandı. Kuray’ın yalnızca kendi sesini değil, birçok insanın sesini temsil ettiğine inandığını belirtiyor.