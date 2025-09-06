Havza’da 56 İş Yeri Belirlenecek

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Samsun’un Havza ilçesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca inşası tamamlanan 56 iş yerinin sahipleri kura ile belirlenecek. 2024’te inşasına başlanan projede, sel ve taşkın riskine karşı Hacıosman deresinin üstü yıkılarak ıslah edilmesi amacıyla 3 bin 500 metrekare alanda 2 blok halinde inşa edilen iş merkezi tamamlandı.

KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca bitirilen iş yerlerinden 1’inin sahibi 8 Eylül’de, 55’inin sahibi ise 12 Eylül’de kura ile belirleniyor. Kura çekilişleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İş yerlerinin tesliminin ardından, ilçe merkezinden geçerken sel riski taşıyan Hacıosman deresi üzerindeki iş yerlerinin yıkımı yapılacak. Hacıosman deresinin 1998’de yaşanan taşkın sonucu ilçede meydana gelen sel felaketinde yaklaşık 500 ev ve iş yeri hasar almıştı.