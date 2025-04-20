Havza’da Afetlerden Korunma Amacıyla Kurban

AFETLERDEN KORUNMA AMAÇLI TÖREN DÜZENLENDİ

Samsun’un Havza ilçesinde, zarar veren doğal afetlerden korunmak ve verimli bir tarım sezonu için bir afat kurbanı kesildi. Dereköy Mahallesi Camisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte mevlit okutuldu ve afetlerden korunmak ile bol kazançlı bir tarım dönemi için dua edildi. Duaların ardından kesilen kurban etinden hazırlanan yemek katılımcılara sunuldu.

İLÇEDE BEREKET VE KAZANÇ DUALARI

Dereköy Mahallesi Muhtarı Veli Tokur ve MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileklerinde bulundu. Ayrıca ilçede Çelikalan Mahallesi’nde de kurban kesimi ve dualar yapıldı. Programa, Ilıca Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Seyit Ahmet Ünal, çevre mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.