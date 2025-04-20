Haberler

Havza’da Afetlerden Korunma Amacıyla Kurban

AFETLERDEN KORUNMA AMAÇLI TÖREN DÜZENLENDİ

Samsun’un Havza ilçesinde, zarar veren doğal afetlerden korunmak ve verimli bir tarım sezonu için bir afat kurbanı kesildi. Dereköy Mahallesi Camisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte mevlit okutuldu ve afetlerden korunmak ile bol kazançlı bir tarım dönemi için dua edildi. Duaların ardından kesilen kurban etinden hazırlanan yemek katılımcılara sunuldu.

İLÇEDE BEREKET VE KAZANÇ DUALARI

Dereköy Mahallesi Muhtarı Veli Tokur ve MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileklerinde bulundu. Ayrıca ilçede Çelikalan Mahallesi’nde de kurban kesimi ve dualar yapıldı. Programa, Ilıca Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Seyit Ahmet Ünal, çevre mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beyşehir’de Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Beyşehir'de bir evde çıkan yangın, yapıyı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olay anında evde bulunanlar, duman ve yanık kokusuyla uyandı.
Haberler

Meryem B.’nin Çenesine Askı Saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken kıyafet askısının çenesine saplanması sonucu yaralanan 2 yaşındaki Meryem B., hastanede başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Sağlık durumu iyi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.