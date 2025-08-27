Havza’da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun’un Havza ilçesinde üç farklı bölgede meydana gelen anız yangınları, ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çay ve Yenimescit mahalleleri kırsalında, biçilmiş tarım arazisindeki anızlarda çıkan yangın hızla yayıldı. Yangının büyümesi nedeniyle hemen olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi.

ETKİLİ MÜDAHALELER GERÇEKLEŞTİ

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Havza Belediyesi ile Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait iş makineleri sayesinde kontrol altına alındı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek adına bölge halkı da ekiplere destek sağladı. Çıkan yangın neticesinde toplam 400 dekar tarım arazisinde ciddi zarar ortaya çıktı.

DİĞER MAHALLELERDE DE YANGINLAR GERÇEKLEŞTİ

Aynı zamanda, Şeyhali ve Demiryurt mahallelerinde de anız yangınları meydana geldi. Bu yangınlara, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ve Havza Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederek yangınları söndürdü. Şeyhali Mahallesi’nde 200 dekar, Demiryurt Mahallesi’nde ise 20 dekar olmak üzere toplamda 620 dekar tarım arazisi zarar gördü.